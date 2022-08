Cellro stellt Roboterzellen für die mannlose Fertigung vor

Mit seinem Auftritt in Stuttgart begibt sich Cellro (Halle 6, Stand C72) auf vertrautes Terrain. Der niederländische Hersteller von Roboterzellen hat bereits ein Büro und einen Showroom in Brackenheim eingerichtet, um sich in der Nähe seiner Kunden in Westeuropa zu etablieren. Auf der AMB stellen die Niederländer neu entwickelte, intelligente Funktion an ihren Roboterzellen vor. Mit einer automatischen Auftragsprüfung soll die mannlose Produktion berechenbarer werden und dadurch einen Schritt näher rücken.

Cellro will die spanende Industrie in die Lage versetzen, schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren. Neben den Großserien war die Automatisierung der High-Mix-Low-Volume-Fertigung nach Ansicht der Niederländer schon immer eine Speerspitze. Bei zahlreichen Kunden hat Cellro inzwischen die Produktion dieser komplexen Auftragsabläufe automatisiert. In Stuttgart werden dem Standbesucher intelligente Funktionalitäten vorgestellt, die das möglich machen. Zu den neuen Funktionen gehört die Auftragsverifizierung. Damit prüft das Leitsystem automatisch, ob Maschinen, Materialien und alle anderen Betriebsmittel für die auszuführenden Aufträge verfügbar sind. Dadurch kann der Bediener Unterbrechungen in der automatisierten Produktion vermeiden. Dies trägt dazu bei, die maximale Zahl an Spindelstunden zu erreichen. Cellro hat zudem eine Roadmap für Unternehmen entwickelt, die mit der Automatisierung der Produktion beginnen wollen. Die Niederländer gehen davon aus, dass der Automatisierungsgrad in diesem Sektor in den kommenden Jahren rasch zunehmen wird.

Kontakt:

Cellro GmbH

Frankenbacher Straße 32

74336 Brackenheim

Tel. +49 (0)713 5930600

sales de@cellro.com

www.cellro.com

