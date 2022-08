Paletten-Speicher kurbelt die Produktion an

Fastems (Halle 10, Stand B82), ein Spezialist für Materialhandling und roboterbasierte Automationslösungen, zeigt in Stuttgart zum ersten Mal den „Flexible Pallet Tower“, kurz FPT. Die Neuentwicklung ist eine der derzeit kompaktesten Lösungen für die Automatisierung von 4– und 5-Achs-Bearbeitungszentren mit und ohne Palettenwechsler für Paletten von 300 x 300 mm bis 630 x 630mm. Auf einer Grundfläche von 10,5 m² bietet der FPT ausreichend Platz für bis zu 24 Paletten. Da der konfigurierbare Speicher auch die Aufnahme von Paletten mit unterschiedlichen Höhen ermöglicht, kann die Lösung maßgeblich die Produktionskapazitäten steigern und somit zur höheren Auslastung der Werkzeugmaschine beitragen. Der FPT ist eine offene Systemlösung und daher mit über 90 Werkzeugmaschinenmarken kompatibel.

Der Messegast kann auf dem Stand zudem die jüngste Version der Manufacturing Management Software (MMS) kennenzulernen. Die Version 8 plant, steuert und überwacht alle Automatisierungssysteme und lässt sich im Sinne einer flexiblen, kostenoptimierten Produktion für jede Losgröße einfach in andere Softwareumgebungen einbinden. Zusätzliche Prozesse lassen sich ebenfalls problemlos integrieren. Eine Besonderheit der MMS Version 8 ist das neue Softwaremodul MMS Insights, das Produktionsdaten erfasst, analysiert und auf dieser Basis praktische Tipps für eine effiziente Auslastung von Maschinen, Werkzeugen und Vorrichtungen gibt. Die Version 8 verfügt zudem über eine optimierte, intuitive Benutzeroberfläche, die eine Drag-and-Drop-Palettenreihenfolge für Produktionsaufträge und eine EasyRoute-Funktion ermöglicht, mit der sich neue Werkstücke für die Fertigung in weniger als einer Minute im System anlegen lassen. Und schließlich bietet die Software einen erweiterten Auftragsgenerator zur automatischen Erstellung von Produktionsaufträgen. Das Modul achtet auf die Aufrechterhaltung eines bestimmten Lagerbestandes und stößt wiederkehrender Produktionsaufträge an.

Kontakt:

Fastems Systems GmbH

Gewerbering 5

47661 Issum

Tel. +49 2835 9244 0

www.fastems.com

Hier finden Sie mehr über: