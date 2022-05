Das FTS von Haro fährt direkt in den Kommissionierplatz hinein

Haro (Halle 3, Stand D05) hat erstmals ein fahrerloses Transportsystem (FTS) dabei. Es ist in der Lage, in den Kommissionierplatz hineinzufahren, das Fördergut zu entnehmen und zur Verschubeinheit zu verfahren, sodass kein manueller Eingriff durch Mitarbeiter notwendig ist. Somit werden nicht nur Laufwege eingespart, die Förderanlage garantiert auch einen störungsfreien Transport für Fördergüter sämtlicher Art, Größe und Gewicht. Dank des Baukastensystems können die Anlagen und Komponenten mit den Anforderungen und Wünschen des Kunden mitwachsen und flexibel erweitert werden.

Ideal für die Zwischenlagerung

Das FTS ist in die automatische Kommissionierung eingebunden: Eine Verschubeinheit mit angetriebenen Rollenbahnen übergibt das Fördergut, bestehend aus Kunststoffboxen und Flachpaletten, zunächst an den Vertikalförderer. Per Knopfdruck werden die Einheiten in die nächste Ebene transportiert, die auch als Pufferplatz zur Zwischenlagerung nicht benötigter Fördergüter fungiert. So können Flächen in luftiger Höhe genutzt und in den innerbetrieblichen Materialfluss eingebunden werden, etwa zur Pufferung ausgewählter Ladungsträger, die auf die zweite Ebene geschickt werden. Dies kann beispielsweise im Sinne einer intelligenten Vernetzung mittels einer App-Steuerung auf einem Tablet-PC realisiert werden. So wird die Steuerung beispielsweise mit einem Scanner verbunden und die markierten Transportbehälter können mithilfe des Vertikalförderers zu ihrem Pufferplatz befördert werden.

Auf die gleiche Weise kommen die Behälter wieder auf die erste Etage zurück, sobald die Freigabe erteilt wurde. Vom Vertikalförderer werden die Fördergüter wieder an die Rollenbahn übergeben und völlig automatisiert bis zum zweiten angrenzenden Vertikalförderer transportiert. Auch dieser ist mit einer Pufferstrecke ausgestattet, die die Boxen und Paletten bei Bedarf zwischenlagern kann. Per Knopfdruck können die Fördergüter wieder auf die erste Eb ene bestellt und an die Verschubeinheit übergeben werden.

