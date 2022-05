Kreuzungswarnsystem von Claitec schützt Mensch und Material

Der Crossing Guard von Claitec (Halle 10, Stand G16) wird in den oberen Bereichen eines Lagers installiert, um Kollisionen an Kreuzungen zu vermeiden. Es schützt Staplerfahrer und Fahrer in diesen Bereichen, in denen es oft zu Sicherheitsvorfällen kommt. Wenn sich ein Fahrzeug oder eine Person der Kreuzung nähert, wird dies von der Ampel und der Projektion über den Bluespot oder den VAS-Projektor angezeigt. Fahrer werden visuell darauf hingewiesen, ob sie die Erlaubnis haben, die Kreuzung zu überqueren.

Radar erkennt das Dach über dem Kopf

Ein weiteres Highlight am Stand des Herstellers ist das Roof Radar: Dieses Sicherheitssystem reduziert die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs automatisch, wenn es in ein Gebäude einfährt. Sobald das Radar ein Dach erkennt, wählt es sofort die niedrige Geschwindigkeit des Gabelstaplers, bis er den Bereich wieder verlässt. Dank eines auf Radartechnologie basierenden Sensors ist diese Lösung von Claitec in der Lage, Aufbauten (also Decken) in einer Reichweite von bis zu 24 m zu erkennen.

Gitter schützt Fußgänger

Das Fußgängerschutzgitter (Pedestrian Safety Gate; PSG) ist ein Sicherheitstor, das den Durchgang von Personen unter bestimmten Umständen steuert und somit ihre Sicherheit erhöht. Das Schutzgitter kann neben allen Arten von Zäunen oder Schutzvorrichtungen installiert werden. In Kombination mit anderen Geräten identifiziert es einen sich nähernden Fußgänger oder Gabelstapler und verriegelt sich, um den Fußgänger bei Bedarf am Überqueren zu hindern.

Gabelstaplerfahrer werden gewarnt

Die PAS-G2-Lösung warnt Gabelstaplerfahrer, wenn sie Personen oder andere Stapler in einstellbaren Entfernungen von bis zu 40 m erkennt. Das System ist in der Lage, zwischen Personen und Objekten zu unterscheiden. Es erkennt sogar Bediener, die sich hinter einer Wand oder einem Regal befinden. Fußgänger tragen Tags. Werden diese vom bisher in Gabelstaplern verbauten System erkannt, warnt es den Fahrer mit Warnlichtsignalen.

Kontakt:

Claitec Solutions

Calle Pic de Peguera 15

Gate B – Local 27

Parc Científic i Tecnològic UdG

17003 Girona/Spanien

Tel.: +34 972 183 225

Mail: info@claitec.com

Website: www.claitec.com