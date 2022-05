Lidarsensoren im AMR von Continental erfassen jedes Hindernis

Das autonom fahrende Transportfahrzeug (Autonomous Mobile Robot; AMR) von Continental (Halle 2, Stand EF15) stammt aus eigener Entwicklung und steigere die Effizienz in der Produktion. Der AMR automatisiert den Materialfluss in Produktionswerken, Lagerhallen oder Logistikzentren. Bestückt ist das robuste Fahrzeug mit Lidarsensoren zur 360°-Erfassung des Umfelds, 3D-Kamerasystemen, einer intelligenten Software sowie einem optionalen Ultra-Wide-Band-Transmitter zum exakten Live-Tracking des AMR im Flottenverbund. Das Roboter-Fahrzeug führt laut Hersteller eigenständig Transportaufträge aus, kann Hindernisse umfahren und Alternativ-Routen errechnen. Ein optionales Flottenmanagement ist in der Lage, eine größere Flotte an AMR zu koordinieren. Der AMR IL 1200 ist für Ladungen bis 1.200 kg geeignet.

Der Hersteller entwarf das Fahrzeug zunächst für sich selbst: Ingenieure des Technologieunternehmens fanden keine geeignete Lösung am Markt, um Materialfluss und Handling von schweren Produktkomponenten in den eigenen Werken effizienter zu gestalten. Das Unternehmen hat daraufhin eine maßgeschneiderte Robotics-Lösung für seine Werke in der Slowakei und China entwickelt. Der intelligente Transportroboter soll bereits in diesem Jahr in Serie für externe Kunden produziert werden.

Am Stand ist zudem die aktuelle Generation Surround View System Proviu 360 zu sehen, die Rangiervorgänge erleichtere und gleichzeitig das Unfallrisiko mindere. Das System verkürzt Be- und Entladezeiten sowie Stand- und Ausfallzeiten. Außerdem verringert es die Reparatur- und Schadenskosten sowie die Risiken, die mit dem Betrieb von größeren Fahrzeugen einhergehen.

