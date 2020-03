Logimat findet aufgrund behördlicher Anordnung nicht statt

Anzeige

Trotz der Coronavirus-Problematik, ist der Logimat-Veranstalter Euroexpo bis vor kurzem noch von der Durchführbarkeit der Messe für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement ausgegangen und das obwohl Branchenschwergewichte ihre Teilnahme absagten. Nun hat eine behördliche Anordnung doch zur Absage der Messe geführt.

Das zuständige Ordnungsamt Leinfelden-Echterdingen hat dem Messeveranstalter auf dringende Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes des Landkreises Esslingen am Abend des 04.03. die Absage der Logimat 2020 angeordnet. Denn inzwischen spitzt sich das Ansteckungsrisiko wegen verstärkter und beschleunigter Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu, insbesondere auch in der Region Stuttgart.

Absage ist für die Branche bitter

„Dies ist bitter, da die Logimat Stuttgart für die weltweite Intralogistikbranche von herausragender Bedeutung ist. Die Absage (…) aufgrund äußerer, unvorhersehbarer Umstände ist ein Novum in ihrer 18-jährigen Geschichte. Wir haben unter großen Anstrengungen mit der Landesmesse Stuttgart keinen geeigneten Termin für eine spätere Durchführung im Jahr 2020 finden können und haben uns deshalb schweren Herzens für die Absage (…) entschieden“, begründet Christoph Huss, geschäftsführender Gesellschafter der Euroexpo, die Absage.

Die nächste Logimat wird nun vom 9. bis 11. März 2021 in Stuttgart stattfinden.

Überblick über alle verschobenen und abgesagten Messen

Die Logimat reiht sich in eine immer länger werdende Liste verschobener und abgesagter Messen ein. Die Hannover Messe wurde von April auf Juli verschoben. Auch die Grindtec in Augsburg, die Metav sowie die Wire und Tube in Düsseldorf, die JEC World in Paris und die internationale Eisenwarenmesse können oder konnten nicht zu ihren geplanten Terminen stattfinden.

