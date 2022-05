Logimat zeigt Exponate in Sachen Intralogistik

Die Branche atmet auf – wenn auch nur durch eine FFP2-Maske, die empfohlen wird. Vom 31.5. bis 2.6. heißt es in Stuttgart: endlich wieder FTS über den Boden flitzen sehen anstatt nur in Produktvideos, Roboter beim Pick&Place bewundern und echtes Networking. Nach der Zwangspause fahren die Aussteller alles auf, was sie an Exponaten zu bieten haben.

Intralogistik aus erster Hand – unter diesem Motto können die Besucher auf der Logimat in Stuttgart hautnah erleben, welche Neuheiten die Bereiche Lager- und Betriebseinrichtung, Fördertechnik, Kommissionierung, Kennzeichnung, Software zur Lagersteuerung und Simulation oder Verpackungen zu bieten haben. Besonderes Augenmerk liegt auf den fahrerlosen Transportsystemen (FTS), die mit hochperformanten Kameras ihren Weg finden und Menschen sowie und Hindernisse erkennen. Die kleinen Helfer arbeiten weitgehend autark mit unterschiedlichen Navigationssystemen – von klassischen Markierungen bis hin zu selbsterstellten Landkarten anhand kleinster Unregelmäßigkeiten im Hallenboden.

Während es im Lager und in der Kommissionierung um Effizienz, Geschwindigkeit, Sicherheit und Datenübertragung geht, heißt die Devise bei den Verpackungen, eben diese möglichst zu vermeiden. Daher schreiben sich Anbieter, die in den Hallen 4 und 6 zu finden sind, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft auf die Fahnen.

Den größten Teil der Ausstellungsfläche (Halle 1, 3 5 und die halbe Halle 7) nimmt die Anlagen- und Fördertechnik in Anspruch, was nicht nur der Größe der Exponate geschuldet ist, sondern auch deren Bedeutung für die Intralogistik. Maschinen- und Anlagenbauer sowie Systemanbieter und -integratoren stellen neue Shuttlesysteme, Carry-Robots, autonom arbeitende Pickroboter, platzsparende Sortierlösungen und vieles mehr vor. „Die vornehmlichen Treiber für die Weiterentwicklung im Bereich der Anlagentechnik sind aus den vergangenen Jahren bekannt“, erklärt Messeleiter Michael Ruchty vom Logimat-Veranstalter Euroexpo. „Die Pandemie hat allerdings ihre Auswirkungen auf die Anforderungen an Intralogistik sowie auf die Hersteller und Anbieter forciert.“

Damit Anlagen, Sortiermaschinen, Roboter oder FTS ihre zunehmend komplexen Aufgaben erfüllen können, benötigen sie eine leistungsfähige Software – viele Anbieter setzen inzwischen auf künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning. Die KI hilft beispielsweise bei der Objekterkennung durch intelligente Kameras. Aber nicht nur das: „Vernetzte Intralogistiksysteme, die lernfähig sind und sich selbst optimieren können, werden schon in naher Zukunft eine große Rolle spielen“, betont Johann Steinkellner, CEO Central Europe bei der TGW Logistics Group. Insbesondere bei Prozesssteuerung, Analysen, Wartung und Services werden immer öfter Methoden und Verfahren der KI eingebunden.

Flurförderzeuge bilden nach wie vor das Rückgrat der Branche

Mit einem Umsatzplus von 45 % war 2021 für Jungheinrich das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Die Kion Group (mit Still und Linde) vermeldete 41 % Wachstum. Zahlreiche Unternehmen legten im vergangenen Jahr ähnliche Wachstumsraten hin. Das zeigt: Mobilität und Materialflüsse im Lager stützen sich auch weiterhin auf den Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ). Klassische Hubwagen, Routenzüge, Gegengewichts-, Deichsel-, Gelenk- und Schubmaststapler haben noch lange nicht ausgedient. Sie sind weiterhin als manuell geführte Fahrzeuge erhältlich, auch wenn das Segment der automatisierten FFZ stetig wächst und die Stapler fahrerlos die Regale rauf und runter surren.

Der selbstfahrende Plattformtransporter von Hubtex aus dem SFX-Baukasten kommt beispielsweise in Traglastvarianten von 25, 40 und sogar 65 t. Er lässt sich in modularer Bauweise mit verschiedenen Lenksystemen und einem Plattformhub ausstatten oder als FTS auslegen. Die AMR-Fahrzeuge (Autonomous Mobile Robots) von Still aus der neuen ACH-Baureihe werden den Fachbesuchern in Symbiose mit automatisierten Vertikalförderern wie Schubmast- oder Schmalgangstaplern vorgestellt. Als Assistenzsystem kommt dabei die „Descent Speed Regulation“ (DSR) zum Einsatz. Die last- und neigewinkelabhängige Geschwindigkeitsregulierung soll mehr Sicherheit bieten und eine erhöhte Umschlagleistung bei Rampenfahrten unterstützen.

Für die Besucher ist es ein Highlight, die zahlreichen FFZ im Rothauspark zwischen den Messehallen und im Außengelände anfassen zu dürfen. „Mit den Exponaten im Hardware-Bereich wie auch bei den Fahrerassistenz- und Flottenmanagementsystemen machen die Hersteller die Logimat zur Informationsbörse für zukunftsfähige Investitionsentscheidungen im Bereich der Flurförderzeuge“, so Ruchty.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Apropos Informationsbörse: Der Intralogistikbranchentreff bietet den Fachbesuchern auch 2022 wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Im Fachforum und im Forum Innovationen Digital beleuchtet der Veranstalter die Intralogistik von allen Seiten. Gleich nach der Eröffnung und der Preisverleihung für das beste Produkt 2022 findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Aufbruch in die Silicon Economy – Wie KI und Open Source die Zukunft der Intralogistik verändern“ statt. Moderator Professor Michael ten Hompel, Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IML, führt die Diskussion mit Jakub Piotrowski, CIO und Chief Digital Officer der BLG Logistics Group, und Stefan Hohm, Chief Development Officer der Dachser Group. Im Laufe der drei Tage geht es auch um die Mensch-Maschine-Kooperation, die Zukunft der manuellen Kommissionierung sowie die autonomen Funktionen von FTS und AMR. Zahlreiche Impulsvorträge laden zum Mitdiskutieren ein. Außerdem zeigt ein KI-Reality-Check, wie man mit Datenanalyse die Supply Chain revolutionieren kann.

