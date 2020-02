Mobiler Arbeitsplatz von Wanzl erleichtert den flexiblen Einsatz von Werkern

Anzeige

Der neue mobile Arbeitsplatz von Wanzl Logistics + Industry (Halle 1, Stand G01 + G02) wurde kundenspezifisch als fahrbarer Arbeitstisch konzipiert und erleichtert als schnelle Hilfe den täglichen Einsatz von Werkern: Mit vier Rollen und einer höhenverstellbaren Tischplatte wird er zu einem fahrbaren Schreibtisch, der immer dort zur Stelle ist, wo man ihn gerade braucht – bei der Wareneingangsprüfung, der Retourenabwicklung, der Inventur oder beim Einsatz an „Brennpunkten“ in Spitzenzeiten wie dem Black Friday oder dem Weihnachtsgeschäft. So werden unnötige Wege und Zeit gespart. Dabei verfügt das Büro zum Mitnehmen über ausreichend Platz für die notwendige Technik wie Laptop, Scanner oder Etikettendrucker und optional auch für die mobile Stromversorgung durch einen portablen Lithium-Ionen-Akku von Wanzl. Bei Bedarf entwickelt und fertigt der Hersteller auch andere kundenspezifische Produkte – ob Kommissionierwagen, mobile Arbeitsplätze mit autonomer Energieversorgung oder Regalsysteme.

25. Februar 2020