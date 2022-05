Munk baut Brücken für die Prozessoptimierung

Dank ihres modularen Aufbaus können Überstiege, Laufstege, Treppen und fahrbare Plattformtreppen der Munk Günzburger Steigtechnik (Halle 3, Stand C09) flexibel verändert und erweitert werden. Dank Hülsenmuttern, die T-Nutschrauben ersetzen, klappt auch die Montage so schnell wie nie zuvor. Zudem sind die Lösungen bereits in der Standardausführung mit Idealstopp-Rollen ausgestattet.

Kunden können sich ihre individuellen Lösungen online mit wenigen Klicks selbst zusammenstellen: Möglich mache das der intuitiv bedienbare Produktkonfigurator. Schritt für Schritt werden die gewünschten Maße, Ausführungen und Zubehörteile eingegeben. Das Ergebnis wird via drehbarem 3D-Modell und Maßzeichnung in Echtzeit dynamisch dargestellt und nach dem Speichern wird sofort ein Angebot samt Zeichnung per E-Mail zugestellt. Der Service ist unter www.steigtechnik.de/konfigurator verfügbar – hier gibt es ein Demo-Video zu den Funktionen des Konfigurators.

Durch die neue Möglichkeit, Neigungswinkel und Aufstiegshöhen individuell anzupassen, lassen sich die Überstiege flexibler denn je konfigurieren. Auch sehr niedrige Bauhöhen sind nun einfach per Mausklick realisierbar. Für maximale Flexibilität können auch Geländer und Handläufe getrennt angewählt werden – Stecktaschen sind nicht mehr an die Auswahl eines Geländers gebunden.

Beläge sind frei wählbar

Für jede Anforderung gibt es den passenden Überstieg. Und wie bei Aluminium-Industrietreppen sind auch bei den Überstiegen und Laufsteganlagen die Beläge für Tritt- und Standflächen frei wählbar. Stahl-Gitterroste sind etwa im Außenbereich sinnvoll, weil sie eine hohe Rutschsicherheit bieten und Schmutz und Schnee durchs Raster fallen können. Geriffeltes Aluminium eignet sich dagegen für Produktions- und Lagerhallen sowie Werkstätten.

Und Lochbleche und Gitterroste aus Aluminium empfehlen sich bei hohen Hygienestandards, also etwa in Lebensmittellagern. Wie auch die Korundbeschichtung des Unternehmens erfüllen diese den strengen R13-Standard für Rutschhemmung und sorgen somit auch in nassen, ölverschmierten und staubigen Arbeitsbereichen für einen sicheren Tritt und Stand.

Neigungswinkel individuell anpassen

Die Überstiege sind standardmäßig in der Version mit einem Steigwinkel von 45° oder in einer steileren Ausführung mit 60°-Winkel erhältlich. Je nach Einsatzzweck und zu übersteigender Höhe haben sie zwischen drei und elf Stufen auf beiden Seiten, bereits im Standardprogramm lässt sich eine lichte Höhe von rund 2,60 m übersteigen. Die Gesamttrittfläche der Plattform wurde vergrößert und beträgt jetzt insgesamt 910 mm. Sie ist im 200-mm-Raster bis auf eine lichte Weite von rund 2.400 mm erweiterbar. In der Breite bietet der Hersteller drei Maße an: 600, 800 und 1000 mm. Serienmäßig verfügen die Überstiege über ein einseitiges Systemgeländer (40 mm Rohrdurchmesser), können aber auch mit beidseitigem Handlauf und in fahrbarer Ausführung bestellt werden.

Laufsteganlagen in Modulbauweise

Weiteres Plus in der Praxis: Der Hersteller bietet auch seine Laufsteganlagen in Modulbauweise und im Baukastensystem an, sodass sich Kunden die für sie passenden Systeme besonders komfortabel und kosteneffizient individuell zusammenstellen können. Die Laufstegmodule sind in drei Längen (1.260, 1.860 und 3.060 mm) erhältlich und lassen sich frei miteinander kombinieren. Die Höhe der Plattform kann im Bereich von 1,25 bis 3,0 m frei gewählt werden. Jedes Modul ist 850 mm breit und besteht aus einer Plattform, einem Stützteil und zwei starren, 1.100 mm hohen Geländern.

Kontakt:

Munk Group

Rudolf-Diesel-Str. 23

89312 Günzburg

Tel.: +49 8221 3616-01

Mail: info@munk-group.com

Website: www.munk-group.de