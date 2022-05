Smart Collector von Vahle überwacht Stromschienensysteme

Paul Vahle (Halle 1, Stand C31) hat mit dem Smart Collector einen intelligenten Stromabnehmer entwickelt. Das Produkt sammelt im laufenden Betrieb Analysedaten über den Zustand der Stromschienen und deren Komponenten. Auf Basis der ermittelten Werte ermöglicht die Plug&Play-Lösung, Verschleißerscheinungen oder sich abzeichnende Störungen frühzeitig zu erkennen und ungeplante Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Der Stromabnehmer verfügt über eine spezielle Sensorik, die die Bewegungen der einzelnen Stromabnehmer erfasst. In Kombination mit einem Positionierungssystem werden Bewegungsparameter und Streckenanomalien positionsgenau zugeordnet und können so gezielt behoben werden. Neben der Ausrichtung zur Schiene und dem Anpressdruck errechnet der Smart Collector anhand der Hub- und Auslenkbewegungen eine Verschleißprognose für die einzelnen Schleifkohlen. Der Smart Collector kann in Neu- und Bestandsanlagen integriert werden.

Steuerungseinheit verarbeitet die Daten

Die Daten werden durch die Steuerungseinheit verarbeitet, analysiert und an ein nach ISO 27001 zertifiziertes Rechenzentrum übertragen. Dies ermöglicht auch die Nutzung eines Remote Helpdesk. So können frühzeitig Anomalien erkannt, der optimale Wartungszeitpunkt ermittelt und Routineinspektionen vermieden werden. Das erhöht nicht nur die Lebensdauer der Anlagen, sondern senkt langfristig die Kosten. Ersatzteile können über den Customer Hub „just in time“ bestellt werden und müssen nicht mehr in größeren Mengen vorgehalten werden. Aktuell werden drei Pilotanlagen bei namhaften Industrieunternehmen mit dem Smart Collector ausgestattet. (ks)

Paul Vahle GmbH & Co. KG

Westicker Str. 52

59174 Kamen

Tel.: +49 2307 7040

Mail: info@vahle.de

Website: www.vahle.de