Vision E von DPM transportiert PKWs fahrerlos

Das Fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) Vision E von DPM passt sich schnell an den jeweiligen Produktionsschritt an. Er ermöglicht zum Beispiel manuelle Montagetätigkeiten im langsamen Fließbetrieb.

Vision E von DPM Daum + Partner (Halle 2, Stand A05) ist für den Transport von PKW-Karosserien mit einer Nutzlast von 3 t geeignet. Zu den Besonderheiten gehört die schnelle Adaptierbarkeit an sich verändernde Anforderungen. Wenn die Karosserien neuer KFZ-Modelle produziert beziehungsweise montiert werden sollen, muss der Anwender nur die Lastaufnahmen der Werkstückträger modifizieren oder austauschen. So entfallen die Entwicklungs- und Anschaffungskosten, die üblicherweise bei Modellwechseln entstehen, fast vollständig. Auch in Bezug auf die Antriebstechnik ist der Vision E flexibel. Ursprünglich für die Fertigung von E-Fahrzeugen entwickelt, kann er auch Karosserien von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor oder Brennstoffzellenantrieb transportieren.

Zusätzliche Flexibilität gewinnt der Anwender dadurch, dass die FTF zwischen Fließ- und Taktbetrieb wechseln können. Das Sicherheitskonzept ist darauf ausgelegt, dass auch im (langsamen) Fließbetrieb Montagearbeiten möglich sind. Auf den Übergangsstrecken beschleunigt das FTF bis zum nächsten Montageabschnitt. So passt sich der Vision E an die Erfordernisse der Fertigungslinie an.

dpm Daum + Partner Maschinenbau GmbH

Am Lauerbühl 2

88317 Aichstetten

Ina Bereuter

Tel. +49 7565 9408–0

E-Mail: ina.bereuter@daumundpartner.de

Webseite: www.daumundpartner.de

25. Februar 2020