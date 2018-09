Anpassungsfähiges und prozessorientiertes System

Anzeige

Ein entscheidender Aspekt in der Teilereinigung ist die Auswahl geeigneter Waschkorbsysteme, die beste Reinigungsergebnisse gewährleisten und sich flexibel auf häufig wechselnde Anforderungen abstimmen lassen. Wie so etwas in der Praxis aussehen kann, zeigt LK Mechanik (Halle 3, Stand A14). Das Unternehmen präsentiert die neuste Generation eines hochflexiblen und handhabungsfreundlichen Waschkorb-Baukastensystems. Dabei handelt es sich um eine raumoptimierte und vielseitige Komplettlösung aus elektropoliertem Edelstahl (1.4301). Sie besteht aus dem Rahmengestell und den Waschkörben. Die Rahmengestelle gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich mit mehreren Waschkörben von vorne sowie von oben bestücken lassen. Von den in verschiedenen Größen erhältlichen Körben kann eine kundespezifische Anzahl in den Container eingesetzt werden. In einem Waschgang kann der Nutzer so verschiedene Werkstücke ganz unterschiedlicher Dimensionen sortiert reinigen.

28. September 2018