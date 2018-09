Innovative industrielle Reinigungstechnik

Anzeige

Die Anforderung an die Teilereinigung konzentriert sich auf einen wesentlichen Punkt – die technische Sauberkeit. Überall dort, wo eine definierte Sauberkeit in besonderem Maße erforderlich ist, bietet Hobart (Halle 5, Stand A03) die passende industrielle Reinigungstechnik. Das modulare Baukastensystem der Durchlaufanlage FUX lässt sich individuell den Kundenanforderungen anpassen. Es reinigt das Reinigungsgut „so sauber wie erforderlich“ und ist der Schlüssel zu einem wirtschaftlichen Gesamtprozess. Spezielle Techniken der Wasseraufbereitung, Filterung und Abwasserbehandlung halten die Betriebskosten für Wasser/Abwasser und Chemie auf einem günstigen Niveau. Jede Anwendung wird auf die individuellen Anforderungen abgestimmt und erreicht somit ein Höchstmaß an Effizienz.

27. September 2018