Volle Kontrolle über Prozessdaten

Auf der Parts2Clean bietet BvL (Halle 5, Stand D13) den Besuchern die Möglichkeit, Augmented Reality zu testen und eine reale Reinigungsanlage in virtueller Form live zu erleben.

BvL entwickelt seine Smart Cleaning-Lösungen stetig weiter, um den Kunden eine höchstmögliche Transparenz über die Anlagendaten zu geben. Denn: Je mehr Informationen dem Anlagenbediener von der Reinigungsanlage vorliegen, desto früher und besser kann er die richtigen Maßnahmen treffen, um den Produktionsprozess stabil zu halten und eine höhere Produktivität zu erzielen. Die somit mögliche vorausschauende Wartung sorgt für eine höhere Wirtschaftlichkeit. Das System erfasst zum Beispiel den aktuellen Druck, die Temperatur und den Verschmutzungsgrad des Bades an der Reinigungsanlage. In Verbindung mit den Angaben zu den Anlagenkomponenten werden diese in eine Daten-Cloud eingespielt.

Über sein Handy, Tablet oder eine VR-Brille kann der Anwender auf die Informationen virtuelle Reinigungsanlage zugreifen. Lokal unabhängig werden so etwa aktuelle Differenzdrücke oder Volumenströme ebenso angezeigt wie die zuletzt durchgeführte Wartung oder notwendige Wartungsintervalle. Auch im Fall einer Störung kann der Servicetechniker so schnell die nötigen Maßnahmen ergreifen oder unmittelbar den Bestellvorgang für ein Ersatzteil auslösen.

26. September 2018