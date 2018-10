Zum Jubiläum ein Einstiegsmodell

Anzeige

Verfahrenstechnik Mafac (Halle 5, Stand D14) präsentiert seine Jubiläumsmaschine Mafac Pura. Gleichzeitig betritt das Unternehmen mit der Einführung einer neueneine neue Dimension bewegten Reinigens.

Im Laufe seiner 50-jährigen Firmengeschichte hat sich Mafac mit kompakten Serienmaschinen einen Namen gemacht, die bereits im Standard höchste Anforderungen erfüllen und dank zahlreicher Optionen auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Dieser Tradition folgend präsentiert der Reinigungsspezialist nun das Einstiegsmodell Mafac Pura für die schnelle, gründliche Reinigung. Die kompakte Spritzreinigungsmaschine mit Einbadtechnik ist als Allround-Reinigungsmaschine für den dezentralen Einsatz gedacht und wird ohne Testreinigungen ab Lager lieferbar sein. Die Anlage rundet das Portfolio des Herstellers nach unten ab und soll gezielt diejenigen ansprechen, die in die wässrige Teilereinigung einsteigen wollen, über wenig Erfahrungswerte verfügen oder sich in einem engen Budgetrahmen bewegen.

Die Themen Bewegung und Reinigung standen bei den Alpirsbachern schon immer im Fokus der Entwicklung. Als jüngstes Ergebnis dieser Arbeit wird das Mafac-Verfahren auf der Parts2clean erstmals in neuer Dimension zu sehen sein. Am Beispiel einer Mafac Java wird gezeigt, wie in der wässrigen Teilereinigung noch effektiver und effizienter gereinigt werden kann. Mehr will das Unternehmen noch nicht verraten. Es lädt die Besucher ein, sich auf dem Stand über die Verfahrensneuheit zu informieren.

