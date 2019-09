Anzeige

Die Laseruniversalsysteme von Mobil-Mark (Halle 5, Stand 5604) können nahezu jedes Material und jede Oberfläche zuverlässig und präzise kennzeichnen. Die Systeme werden zum Produkt gefahren und können dort – dank Zertifizierung mit Laserschutzklasse 1 – ohne Schutzbrille oder Schutzumhausung in Betrieb genommen werden. Neben dem mobilen Einsatz lassen sie sich in jede Prozessumgebung integrieren oder volllautomatisiert mit Industrierobotern betreiben. Die jüngste Entwicklung ist der Quasar, ein Allround-Laser in drei Leistungsstufen. Das System meistert die präzise Gravur unterschiedlichster Materialien wie Edelstahl, Keramik, Glas, Kunststoff, Gummi oder Pulverbeschichtungen. Auch Sonderlösungen werden auf Kundenwunsch entwickelt.

23. September 2019