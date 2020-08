Anzeige

Mit einer bewegungsbasierten Teaching-Technologie für Industrieroboter, die ohne technische Vorkenntnisse eingesetzt werden kann, hat sich die Wandelbots GmbH für den Robotics Award beworben.

Roboterhersteller haben meist selbst entwickelte, proprietäre Software-Infrastrukturen. In der daraus resultierenden Heterogenität und Komplexität findet man sich nur mit Expertenwissen zurecht. Das soll sich jetzt ändern, denn um mit der Technik von Wandelbots neue Robotik-Anwendungen einzurichten, muss man kein Spezialist sein. Zur Grundausstattung gehören eine intuitive App und der sogenannte Tracepen, ein mit Sensoren ausgestattetes, handgeführtes Werkzeug für das Trainieren von Roboterarmen in Fertigungsprozessen. Für die Implementierung einer neuen Anwendung führt der Nutzer die geplanten Bahnen einfach beispielhaft mit dem drahtlosen TracePen in der Hand aus. Bewegung, Beschleunigung und Orientierung werden in Echtzeit über den vordefinierten Arbeitsbereich aufgezeichnet. Die Software wandelt die Bewegungen in produktionsreife Automatisierungsskripte um. Die Lösung ist unabhängig vom Robotermodell. (us)