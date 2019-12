ABB-Roboter schmücken Weihnachtsbäume in New Yorker Kaufhaus

Anzeige

Das New Yorker Kaufhaus Bloomingdales ist bekannt für seine außergewöhnlichen Weihnachtsaktionen. In diesem Jahr spielen zwölf ABB-Roboter dabei eine Hauptrolle: In drei der insgesamt zwölf Weihnachtsschaufenster tragen die Robotiklösungen des Energie- und Automatisierungstechnikkonzern dazu bei, das sogenannte Visual Merchandising auf die nächste Stufe zu heben und so das Einkaufserlebnis dynamischer und ausgefallener zu gestalten.

ABB und ihr langjähriger Kreativpartner andyRobot setzen dabei auf die Mensch-Roboter-Interaktion, um für die Kunden von Bloomingdale’s ein einzigartiges visuelles Erlebnis zu schaffen.

Roboter schmücken den Weihnachtsbaum

In einem der Schaufenster schmücken vier Roboter völlig autonom einen Weihnachtsbaum. Es sind jeweils zwei am Boden und an der Decke montiert. Die Idustrieroboter des Typs IRB 120 koordinieren ihre Bewegungen so, dass sie 20 goldene Schmuckelemente aneinander vorbeiführen und auf den Ästen platzieren. Anschließend nehmen sie den Weihnachtsbaumschmuck wieder ab, und der rund 30-minütigen Vorgang startet erneut.

Vier weitere ABB-Robotoer bilden ein festliches Orchester und sorgen für die passende musikalische Untermalung. Auf einer Reihe von Instrumenten geben die fleißigen Maschinen Weihnachtsklassiker zum Besten. Passanten können per Knopfdruck einen von drei Weihnachtsklassikern auswählen: „Deck the Halls“, „Jingle Bells“ und „We wish you a merry Christmas.“ Sobald der Knopf am Schaufenster gedrückt wurde, wird zudem ein Foto des Passanten aufgenommen und auf einem Monitor hinter der Roboter-Band angezeigt.

Das dritte Weihnachtsschaufenster steht ganz im Zeichen von Karaoke: Auch hier können die Kunden aus unterschiedlichen Weihnachtsliedern ihren Favoriten wählen. Anschließend laufen die Songtexte auf drei beweglichen 38-Zoll-Bildschirmen – den sogenannten RoboScreens des Künstlers andyRobot – ab, die an den Armen von drei IRB 120-Robotern angebracht sind.

Cobot „Yumi“ serviert Kaffee

Auch der kollaborative ABB-Roboter Yumi befindet sich bei Bloomingdale‘s im Einsatz. Er serviert den Kunden eine Auswahl an Kaffee. Der Cobot automatisiert den gesamten Zubereitungsvorgang – vom Bestücken der Kaffeemaschine, über das Servieren, bis hin zur Entsorgung der gebrauchten Kapsel.

Alle im Einsatz befindlichen Roboter bei Bloomingdale‘s werden 24 Stunden am Tag von einem Team des US-Robotik-Standorts Auburn Hills, Michigan, mithilfe von ABB Ability Connected Services überwacht. Das System analysiert die Daten, die von den Robotern übertragen werden. Auf diese Weise können die ABB-Techniker vorausschauend potenzielle Probleme identifizieren und beheben – und so einen ungeplanten Stillstand vermeiden.

Für alle, die die Roboter nicht live in Aktion sehen können, hier gibt es das Video:

