Maschinengehäuse leitet die Wärme ab

Anzeige

Mit dem Power XL DB1 bringt Eaton einen leistungsfähigen Frequenzumrichter in der kleinsten IEC-kompatiblen Form auf den Markt. Trotz seiner geringen Größe greift er auf alle Funktionalitäten des DC1 Enhanced zurück. Die Lösung eignet sich für OEMs, die den Frequenzumrichter etwa in ein bestehendes System ohne Luftzirkulation integrieren wollen. Die geringe Größe verdankt er unter anderem dem Wegfall von Display, Keypad und Kühlkörper. Als Cold Plate Unit entwickelt, nutzt er das bestehende Metallgehäuse der Maschine, um die Wärme abzuleiten. Dabei wird er samt Wärmeleitpaste direkt an die metallische Raumwand verschraubt, deren Wärmeleitfähigkeit und große Fläche so für die Wärmeabfuhr genutzt werden kann.

1. April 2018