Mit Hochgeschwindigkeit an den richtigen Platz

Anzeige

Auf Basis seiner Zahnstangengetriebe Lifgo und Lean SL fertigt Leantechnik Einzel- und Doppelhubsäulen, die exakt an die Anforderungen des Einsatzgebietes angepasst werden. Die Lifgo-Getriebe sind extrem belastbar und erzielen je nach Baugröße Hubkräfte von 2000 bis 25 000 N. Sie eignen sich für den Einsatz in Hubsäulen von Anlagen und Geräten, in denen hohe Querkräfte auftreten. Dazu zählen Verpackungsmaschinen oder Handlinganlagen. Für Anwendungen, in denen kaum Querkräfte auftreten oder eine exakte Führung bereits vorhanden ist, sind Hubsäulen mit Lean-SL-Getrieben ideal. Diese Produktreihe besitzt rundgeführte Zahnstangen und eignet sich für einfache synchrone Hubaufgaben an ergonomischen Arbeitsplätzen. Beide Getriebe erreichen Hubgeschwindigkeiten bis 3 m/s.

10. April 2018