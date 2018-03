Thermisches Design deutlich verbessert

Anzeige

Die neuen Motoren der Baugröße 5 von B&R in den Baulängen A/B/C fügen sich in die 8LS-Produktlinie ein. Sie ermöglichen höhere Leistungen und ergänzen damit die Produktlinie im mittleren Bereich. Im Vergleich zu den Vorgängertypen überzeugen sie mit kleineren Einbaumaßen und besserem thermischen Design. Die Motoren sind hochdynamisch und verfügen über ein hohes Drehmoment-Überlast-Verhältnis. Sie eignen sich besonders für Applikationen in den Bereichen Kunststoffverarbeitung, Druckmaschinen und Servo-Pumpen. Bei einem Flanschmaß von 142 mm zeichnen sie sich durch eine hohe Drehmomentdichte aus. Sie lassen sich mit allen Typen aus dem Getriebebaukasten kombinieren und sind als fertige Motor-Getriebe-Kombination lieferbar.

31. März 2018