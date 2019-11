Anzeige

Die neuen Servomotoren der Reihe AKM2G von Kollmorgen (Halle 3, Stand 250) bieten eine höhere Leistungsdichte mit mehr Drehmoment pro Motorvolumen, so dass beim Griff zu diesem Modell häufig eine kleinere Baugröße ausreicht. Davon profitieren vor allem kompakte Applikationen mit hoher Funktionsdichte, beispielsweise in Gestalt kollaborierender Roboterkinematiken oder autonomer Transportsysteme (AGVs). Ebenfalls Thema in Nürnberg: die neuen Antriebsregler der Reihe AKD2G. Mit ihnen sollen sich durch ein intelligentes Engineering selbst komplexe Sicherheitsfunktionen einfach integrieren lassen. Sichere Encoder, der Anschluss mit nur einem Kabel sowie der Wegfall zusätzlicher I/O-Baugruppen eröffnen zudem mehr Freiraum und schaffen Zeitgewinn bei der Installation. Wie solche Lösungen in der Wirklichkeit aussehen können, zeigt der Anbieter mit realen Exponaten in Aktion.

7. November 2019