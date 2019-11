Anzeige

Baumüller zeigt auf der SPS wie die Vernetzung und Steuerung von Maschinen und Maschinenmodulen einfach möglich ist. Dafür hat der Anbieter seine Komponenten um weitere IoT-Funktionen ergänzt.

Mit diesen neuen Funktionen können Daten nun direkt an der Maschine gesammelt, vorverarbeitet und an weitere Endgeräte oder an die Cloud ausgegeben werden. Industrie-4.0-Anwendungen und neue Geschäftsmodelle werden möglich. Individuelle Parametrierungen zur Analyse von Daten bis hin zur Erstellung eigener Dashboards können direkt auf der Komponente vorgenommen werden.

Durch den verfügbaren MQTT-Baustein lassen sich Daten in verschiedene Clouds einlesen, unabhängig vom jeweiligen Cloud-Anbieter.

Ebenfalls enthalten ist ein OPC-UA-Baustein, mit dem die Interoperabilität auf Maschinenebene sicher gestellt ist, heißt es. So können Daten von Devices verschiedener Hersteller verarbeitet werden. Daten von Baumüller-Produkten, wie zum Beispiel einem B-Maxx-Umrichter, können parallel zum Feldbus über das interne Protokoll und damit über die Service-Schnittstelle ausgegeben werden. Mit der Neuauflage des B-Maxx 5300 hat Baumüller zudem seine Anreihtechnik überarbeitet. Durch zahlreiche Hard- und Software-Optionen können Kunden- und Applikationsanforderungen künftig noch granularer bedient werden. Beispielsweise lässt sich die Anzahl der sicheren I/Os an die jeweiligen Voraussetzungen der Applikation anpassen. Zudem wurden neue, skalierbare Sicherheitsfunktionen integriert.

27. November 2019