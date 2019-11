Anzeige

Auf der SPS zeigt B&R (Halle 7, Stand 206) erstmals ABB-Roboter als integralen Bestandteil seines Automatisierungssystems.

Rund 40 unterschiedliche ABB-Robotermodelle können nun vollständig in das B & R-Automatisierungssystem integriert werden. Dazu gehören Knickarm-, Scara-, Delta- und Palettierroboter in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Nutzlasten. Die Roboter werden wie jede andere Automatisierungskomponente in der B & R-Entwicklungsumgebung programmiert. Roboter und Automatisierungslösung stammen aus einer Hand, benötigen nur eine Steuerung und ein System für Entwicklung, Diagnose und Wartung. Ein eigener Schaltschrank für den Roboter ist nicht notwendig. Die Einstiegshürde für den Einsatz von Robotik in Produktionsmaschinen sinkt, während der Return-on-Investment steigt.

Auf der Messe stellt der Anbieter zudem seine Produktpalette für die Kommunikation mit OPC UA over TSN vor. Dazu zählen X20-Steuerungen, Buscontroller, Industrie-PCs und ein TSN-Maschinenswitch. Mit dem offenen Standard wird aus der Vielzahl an Protokollen ein einziges mit nur einer Schnittstelle. Diese Schnittstelle tauscht standardisierte Daten mit den Netzwerkteilnehmern aus. Entwicklung und Betrieb von Maschinen und Anlagen werden vereinfacht.

Am Messestand sind außerdem zwei neue, kompakte motorintegrierte Antriebe zu sehen. Sie erleichtern laut Hersteller die Entwicklung modularer Maschinen und Anlagen und messen in der kleinsten Variante gerade einmal 60 x 90 mm.

