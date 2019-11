Anzeige

Lösungen für die industrielle Antriebs- und Lufttechnik sind auf dem Messestand von Ebm-Papst (Halle 1, Stand 324) zu sehen. Ganz neu ist ein Kompaktlüfter für mobile Netzwerk-Infrastrukturen.

Erstmals auf der Nürnberger Automatisierungsmesse zeigt Ebm-Papst seine neuen Axiforce Kompaktlüfter. Sie folgen der Kompaktlüfterreihe S-Force, sind aber laut Anbieter leistungsfähiger und leiser. Die Lüfter starten mit der Baugröße 80 mm und kommen vor allem in Industrieanwendungen zum Einsatz. Unter anderem kühlen sie Steuereinheiten in der Automatisierungstechnik oder 5G-Leistungsmodule der mobilen Netzwerk-Infrastruktur.

Ebenfalls in Nürnberg zu sehen: Der kompakte Radiallüfter RVE45 mit integrierter Elektronik. Er ist für Anwendungen ausgelegt, in denen dynamische Luftförderung und hohe Drücke benötigt werden, wie in Vakuumhebern, mobilen Absauganlagen, Brandmeldeanlagen und der Verpackungstechnik. Der strömungstechnisch und motorseitig auf Dynamik optimierte Radiallüfter erzeugt über 5000 Pa und ist dennoch klein, leicht und leise.

Mit dem Getriebe Optimax 42 wird last but not least ein sehr überlastfähiges Planetengetriebe für besondere Anforderungen ausgestellt. Die Überlastfähigkeit erzielt der Hersteller durch den im Vergleich zu den äußeren Abmaßen des Getriebes großen Wirkdurchmesser. Damit zeigt der Mulfinger Antriebsexperte auf der SPS ein extrem robustes und überlastfähiges ein- oder zweistufiges Planetengetriebe für Motoren der Baugröße 42 mm aus dem neuen modularen Antriebsbaukasten. Es steht standardmäßig in Schutzart IP54 zur Verfügung.

5. November 2019

