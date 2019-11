Anzeige

Die Themen Zustandsüberwachung, Auswertung und Optimierung der Fertigung stehen im Fokus des SPS-Messeauftritts von SMC (Halle 3, Stand 570).

Der Egelsbacher Anbieter von pneumatischer und elektrischer Automatisierungstechnik will zeigen, wie man Anwendungen in Zukunft effektiver gestalten kann. Zusammen mit namhaften IoT-Software-Partnern zeigt das Unternehmen schnell umsetzbare Lösungen, mit denen Daten von der Feldebene in die Cloud-Plattform transportiert und dort für Energieeffizienz, Wartung und Maschinenanalyse genutzt werden können.

Im Messegepäck führt der Automatisierungsexperte neben zahlreichen Neuheiten für die digitale Transformation auch ganz handfeste Produkte wie kompakte Miniaturantriebe, Ventiltechnik, Sensoren und Schalter. Mit dabei auch die Hochvakuum-Eckventile der Serie XL, die jetzt neu mit hitzebeständigem Signalgeber für die Hochtemperaturausführung und wahlweise mit Elektromagnetventil und austauschbarem Faltenbalg erhältlich sind.

Ebenfalls zu sehen sind die Ventile der Serie JSY, die um die Hälfte leichter sind als herkömmliche ISO-Ventile mit vergleichbarer Durchflussleistung. Das Modell JSY1000 ist mit 6,4 mm Breite aktuell sogar das nach eigenen Angaben schmalste 5/2-Wege-Ventil der Welt. Dennoch bietet es einen Anschluss für 6-Millimeter-Schläuche und erreicht damit Zykluszeiten, die um etwa 20 bis 30 % unter denen herkömmlicher Ventile liegen.

6. November 2019