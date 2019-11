Anzeige

Für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten hat Beckhoff (Halle 7, Stand 406) den IP-66-Gehäusedom CU210-M001 entwickelt. Mit ihm lässt sich der USB-Port eines Industrie-PCs gut geschützt vor Staub und Spritzwasser aus dem Schaltschrank herausführen. So ist eine Wireless-Anbindung des Steuerungsrechners möglich, ohne dass ein dämpfungsbehaftetes Antennenkabel eingesetzt werden muss. Der 54 x 100 x 54 mm große Gehäusedom kann sowohl in der Schaltschrankwand als auch direkt an der Maschine oder im Freifeld auf Schaltschränke montiert werden und ist für – 40 bis +60 °C Betriebstemperatur ausgelegt. Für die Wireless-Kommunikation stehen mehrere WLAN- und 4G/3G/2G-USB-Sticks zur Verfügung.

14. November 2019

Hier finden Sie mehr über: