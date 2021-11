Lapp: Mehrfacheinführungen in neuen Größen

In Nürnberg präsentiert Lapp (Halle 2, Stand 310) zwei weitere Größen für die runde Variante der Skintop Multi Mehrfacheinführungen.

Außerdem im Messegepäck: die neue Skintop Multi Flange FL 21, die Monteuren in Skandinavien mehr Flexibilität bei der Auswahl der Mehrfacheinführungen ermöglicht.

Mehrfacheinführungen mit elastischem Haftgel

Mehrfacheinführungen für nichtkonfektionierte Kabel bieten sich insbesondere dann an, wenn viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen. Die Durchführungssysteme zeichnen sich durch große Packungsdichten und variable Klemmbereiche aus. Die Kabel werden durch den elastischen Gel-Einsatz geschoben und sind durch die Haftreibung am Kabelmantel sicher an Ort und Stelle positioniert und nach IP68-Schutz abgedichtet. Die patentierte Trichter-Stufen-Geometrie der einzelnen Einführungspunkte ermöglicht die Erhöhung der maximalen Klemmbereiche mit bis zu 4 mm Varianz je Kabeldurchmesser. Diese Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager. Nicht verwendete Durchführungspunkte bleiben dank der elastischen Geltechnologie laut des Stuttgarter Anbieters sicher verschlossen und abgedichtet.

Zeit sparen bei der Montage

Das Gelmaterial sorgt dabei für eine optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel. Außerdem ergeben sich für die Installation zeitliche Vorteile, so der Hersteller. Denn gleich mehrere Arbeitsschritte entfallen, da bei den rechteckigen und runden Mehrfachkabeldurchführungen keine zusätzliche Vorarbeit wie beispielsweise das Vorstechen notwendig ist, um die Kabel zu installieren . Die Montage der Skintop Multi-M am Gehäuse erfolgt durch Einschrauben oder Fixieren mit Gegenmutter.

Mehrfacheinführung mit stabilem Polycarbonat-Rahmen

Die Skintop Multi-M besteht neben dem Geleinsatz aus einem Polycarbonat-Rahmen. Dieser thermoplastische Kunststoff ist besonders stabil. Auch eine UL-Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt ist gemäß den Normen UL 50, UL 50E, CSA C22.2 sowie UL 508A für industrielle Systemsteuerungen (wie Schaltschränke) vorhanden.

Bisher gab es die runde einschraubbare Mehrfacheinführung in drei Größen: M40 für bis zu 12 Leitungen, M50 für bis zu 18 Leitungen und M63 für bis zu 30 Leitungen, die gleichzeitig in ein Gehäuse eingeführt werden können. Lapp erweitert nun sein Portfolio um die Größen M25 und M32 für vier beziehungsweise acht Leitungen.

Speziell für den skandinavischen Markt: Skintop Multi Flange FL 21

Der neue Skintop Multi Flange FL 21 ist eine Flanschplatte speziell für den skandinavischen Markt. Sie reduziert den skandinavischen Norm-Montageausschnitt FL21 in seiner Größe und ist kompatibel mit Skintop Multi oder Skintop Cube. Das ermöglicht den Monteuren in Skandinavien eine größere Flexibilität bei der Auswahl der Mehrfacheinführung.

Kontakt:

U.I. Lapp GmbH

Schulze-Delitzsch-Straße 25

70565 Stuttgart

www.lappkabel.de