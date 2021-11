SPS 2021 legt den Fokus auf digitale Transformation

Nach dem Pandemie-bedingten Ausfall im letzten letzten Jahr 2020 findet die SPS, Fachmesse für smarte und digitale Automation, vom 23. bis 25. November wieder real in Nürnberg statt. Mit entsprechendem Schutz- und Hygienekonzept steht der persönliche Austausch rund um Trends wie Industrie 4.0 oder der digitalen Transformation im Mittelpunkt.

» Nora Nuissl, Redakteurin Industrieanzeiger

Endlich wieder Messe: „Wir freuen uns wie Bolle“, verkündete Martin Roschkowski, Geschäftsführer des Messeveranstalters Mesago Messe Frankfurt GmbH, strahlend im Vorfeld der Veranstaltung.

Derzeit haben 675 Aussteller ihren Stand auf der Fachmesse in Nürnberg vom 23. bis 25. November fest gebucht. 480 der Aussteller kommen aus Deutschland und 195 (das sind knapp 29 %) aus dem Ausland. Bis zum Messebeginn rechnet der Veranstalter noch mit einer Steigerung der Gesamt-Ausstellerzahl auf etwa 800. 14 Messehallen seien damit belegt, ohne komplett ausgebucht zu sein; nicht mit einbezogen ist in diesem Jahr die Halle 8. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren noch 17 Hallen belegt.

Weniger internationale Klein-Ausstellerbeteiligung auf der SPS 2021

„Die Unternehmen mit größeren Standflächen halten uns die Treue; was fehlt, sind kleinere internationale Aussteller, vor allem aus Asien“, sagt Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS bei Mesago. Das liege an den Quarantäne-Bestimmungen im asiatischen Raum. „Die großen deutschen und europäischen Marktteilnehmer sind aber wieder mit dabei.“ Den Pandemie-Bedingungen geschuldet hat die SPS 2021 damit einen deutlich europäischeren Charakter als die Jahre zuvor.

Erfreulich ist dagegen: Die Automatisierungsbranche bewegt sich fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Zwar ist der Branchenumsatz 2020 mit 48 Mrd. Euro laut Daten des Statistischen Bundesamts gegenüber 2019 um rund 7 % eingebrochen. Im ersten Halbjahr 2021 zeigte sich dafür bereits eine deutliche Erholung im zweistelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so die jüngsten Zahlen des Branchenverbands ZVEI. Die EU bleibt der Hauptmarkt der deutschen Automatisierer mit einem Anteil von 43 % an den Gesamtexporten.

Digitale Transformation im Fokus auf der SPS 2021

Neben zahlreichen intelligenten Produktlösungen profitieren die Besucher der SPS besonders in diesem Jahr, in dem die Kommunikation bislang stark von digitalen Medien geprägt wurde, von persönlichen Gesprächen und dem fachlichen Austausch mit Experten. Hierfür wurden sogenannte Communication Zones auf dem Messegelände geschaffen, die die vorgeschrieben Abstandsregeln von 1,5 m einhalten. Vorträge und Live-Demonstrationen runden den Messebesuch ab.

Themenschwerpunkte der Messe bilden die digitale Transformation, Industrie 4.0 und die industrielle Kommunikation. Zu den weiteren Trends Safety & Security, Anwendungsfälle für KI, Neue Logistikkonzepte und Robotikintegration sowie Datengetriebene und intelligente Konzepte für Steuerung und Visualisierung bieten die Aussteller ein buntes Lösungsbouquet. Viele namhafte Unternehmen, darunter auch der größte Aussteller der Messe, die Siemens AG, sowie Phoenix Contact, Beckhoff, Sick oder Pepperl+Fuchs werden beispielsweise auf der SPS 2021 in Nürnberg vertreten sein.

SPS on air als digitale Ergänzung

Einblicke in spezifische Themen und die Möglichkeit sich von Anbietern zu individuellen Anforderungen beraten zu lassen, erhalten Besucher zudem auf dem “Automation meets IT”-Gemeinschaftsstand in Halle 6. Des Weiteren bespielen die Verbände VDMA und ZVEI erstmalig gemeinsam in Halle 3 das Messeforum und bieten fachspezifische Vorträge sowie Podiumsdiskussionen an.

Da das letztjährige virtuelle Ersatz-Messeformat gut ankam, wird die SPS 2021 zusätzlich um das digitale Format SPS on air erweitert. „So wollen wir vor allem internationalen Ausstellern und Besuchern, die die Messe eventuell nicht besuchen können – aufgrund von Quarantäne- oder erschwerten Anreisebedingungen – die Möglichkeit bieten, trotzdem Teil der Veranstaltung zu sein“, erklärt Schulz-Metzner.

Schutz- und Hygienkonzept auf der SPS 2021

Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung der bayerischen Landesregierung findet die SPS 2021 als sogenannte 3G-plus-Veranstaltung statt. Das bedeutet, der Zugang zum Messegelände wird ausschließlich Geimpften, Genesenen und PCR-Getesteten gestattet, wobei der Test nicht älter als 48 Stunden sein darf. Im Gegenzug können Aussteller und Besucher auf das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes verzichten. Die Pflicht, einen Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten entfällt ebenso wie sämtliche Personenobergrenzen. (Stand zum 26. Oktober 2021. Wichtige Anm. d. Red.: Bitte informieren Sie sich aufgrund der agilen Entwicklung der Lage bezüglich eines finalen Stands zum Schutz- und Hygienekonzept gemäß der bayerischen Landesregierung entweder auf der Website der Messegesellschaft oder auf der Website des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege )

Mit dem von der bayerischen Staatsregierung genehmigten Schutz- und Hygienekonzept unter 3G-plus-Bedingungen ist Geschäftsführer Roschkowski überzeugt, eine erfolgreiche und sichere SPS 2021 für alle Beteiligten durchführen zu können: „In einer Zeit, in der alles anders ist, ist ‧eines konstant geblieben: Der Bedarf an Innovationen und persönlichem Austausch in der Automatisierungsbranche. Diesen Bedarf werden wir in 2021 endlich wieder abdecken können, um einen Schritt in Richtung neuer Normalität mit Corona zu gehen. Das ist nicht nur das, was die Automatisierungsindustrie will, sondern auch das, was sie jetzt braucht.“

Rückblick auf digitales Format SPS Connect in 2020

Im vergangenen Jahr fiel die physische Fachmesse in Nürnberg aufgrund der Covid-19-Restriktionen aus. Ersatzweise fand das digitale Format SPS Connect statt. Zwar könne dies den phyischen Messebesuch nicht ersetzen, bei dem vor allem auch das Networking in der Branche im Fokus stehe, betonte Geschäftsführer Roschkowski, jedoch seien die Zahlen im Rückblick zu dem neuen Format doch positiv gewesen: Mehr als 9.000 Teilnehmer besuchten die virtuelle Messe, 30 % davon aus dem Ausland. Insgesamt kamen rund 22.000 Vernetzungen auf der virtuellen Plattform zusammen, heißt es. Mehr als 120 Programmpunkte waren den Besuchern geboten, in Spitzenzeiten kamen pro Format sogar 1.300 Teilnehmende im virtuellen Raum zusammen, freute sich Roschkowski.

Matchmakting-Plattform ab dem 15. November freigeschaltet

Bereits seit vielen Wochen wird ergänzend zur physischen Veranstaltung an einem hybriden Messekonzept gearbeitet, um die SPS 2021 dem New Normal anzupassen und eine flexible Teilnahme für alle zu realisieren. Denn so hat jeder – unabhängig von Zeit, Budget oder Reiserestriktionen – die Möglichkeit an dem Event teilzunehmen.

So wird ab dem 15. November bereits die sogenannte Matchmaking-Funktion auf der digitalen Plattform freigeschaltet. Besucher können so vorab Informationen zu gewünschten Produkten oder Firmen sammeln und Termine vor Messestart planen. Auch über die Messetage hinaus werden die digitalen Inhalte verfügbar sein und ermöglichen somit einen flexiblen Messebesuch – physisch, digital oder hybrid.

