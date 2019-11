Anzeige

Beim Mehrachssystem Servo One CM von LTI Motion (Halle 7, Stand 470) speist eine Versorgungseinheit alle angeschlossenen Servoregler und auch Frequenzumrichter mit Energie. Dadurch können generatorisch laufende Achsen motorische Achsen mit Energie versorgen. Sollten größere Mengen an Bremsenergie generiert werden, so bietet das Servoantriebssystem auch aktive Versorgungseinheiten, die in der Lage sind, generatorische Energie sinusförmig ins Netz zurückzuspeisen. Alternativ stehen Speichermanager und Speichermodule zur Verfügung. Bei passender Projektierung ist es auch möglich, die Maschine nach einem Netzausfall noch mehrere Minuten zu betreiben, um einen einmal angefangenen Prozess zu Ende zu führen.

15. November 2019