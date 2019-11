Anzeige

Frequenzumrichter Ein Synchronmotor, der die Effizienzklasse IE4 deutlich übertrifft, und neuestehen Mittelpunkt des Messeauftritts von Nord Drivesystems (Halle 3A, Stand 465).

Der Antriebsspezialist aus Bargteheide stellt in diesem Jahr an einem neuen Standort in Halle 3A aus. Im seinem Messegepäck befindet sich ein neuer energieeffizienter Permanentmagnet-Synchronmotor, der deutlich geringere Verluste als die aktuelle IE4 Baureihe aufweist. Der kompakte und unbelüftete Glattmotor erreicht seinen hohen Wirkungsgrad, der nach eigenen Angaben teilweise deutlich oberhalb der Effizienzklasse IE5 liegt, über einen breiten Drehmomentbereich und ist damit optimal für Intralogistikanwendungen und den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich geeignet. Der IE5+ Motor wird zuerst in einer Baugröße für Leistungsbereiche von 0,25 bis 1,1 kW auf den Markt kommen.

Der ebenfalls in Nürnberg zu sehende Frequenzumrichter Nordac Pro SK 500P ist das erste Gerät der neuen Frequenzumrichtergeneration des Anbieters. Neben der serienmäßigen CAN-open-Schnittstelle ermöglicht ein Multi-Chip für Industrial Ethernet die Nutzung der wichtigsten Echtzeit-Ethernet-Standards über eine einzige Schnittstelle. Neben verbesserten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen übernimmt die neue Umrichtergeneration die bewährte Nordac-Parameterstruktur und ist physisch und funktionell abwärtskompatibel.

