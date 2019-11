Anzeige

Zur SPS erweitert Phoenix Contact das Portfolio seines I/O-Systems Axioline um steckbare, systemunabhängigen I/O-Elemente in einer kompakten Bauform und mit bis zu 16 Kanälen.

Die „Smart Elements“ in Schutzart IP 20 werden in ein Axioline F-Backplane gesteckt. Backplane-Module ermöglichen die Aufnahme von vier oder sechs Smart Elements und integrieren diese in den Lokalbus Axioline F. Wegen der zweireihig angeordneten Steckplätze lassen sich zwei I/O-Elemente übereinander platzieren und somit unterschiedliche Funktionen auf 15 mm Baubreite mit bis zu 32 Kanälen unterbringen. Die Auswahl und Kombination der I/O-Funktionalitäten ist durch den Anwender frei wählbar. Zur Markteinführung gibt es neben Standard-I/O-Funktionen auch einen vierkanaligen I/O-Link-Master sowie Profisafe-Module für die Erfassung und Ausgabe sicherheitsgerichteter Signale, wie der Hersteller mitteilt. Weitere Funktionen lassen sich durch I/O-Module von Axioline F innerhalb einer Axioline-Station ergänzen.

Für eine besonders schnelle, mechanische Installation sorgt das doppelte und werkzeuglose Steckprinzip: Einfaches Stecken der I/O-Elemente in die Backplane-Module und dann Einstecken der Leiter mittels Push-in-Anschluss.

