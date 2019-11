Anzeige

Automatisierungslösungen , die alle Aspekte der Sicherheit abdecken, bietet Pilz (Halle 9, Stand 370). Neu sind Module für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 sowie der Inkrementaldrehgeber PSENenco.

Anhand eines Schutztürmodells zeigt der Automatisierungsanbieter das Zusammenspiel seines modularen Schutztürsystems mit dem sicheren Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem Pitmode. In Kombination mit der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZ-Multi 2 lassen sich mit der Ausleseeinheit Pitreader mit RFID-Technologie Authentifizierungen und Autorisierungen nun besonders flexibel realisieren. Als Industrial-Firewall sichert die Pilz Security-Bridge diese Lösung gegen unbefugten Zugriff und Manipulationen.

Die Pilz Smart Factory zeigt, wie sich einzelne Produkte und Komponenten zu Automatisierungslösungen zusammenfügen lassen und den Anforderungen an eine flexible und vernetzte Produktion gerecht werden. Im Fokus stehen dabei die Service Robotik Module des Anbieters. In Nürnberg sind diese Module in einer Intralogistik-Anwendung zu sehen.

Zu den Messe-Neuheiten gehören Ein- und Ausgangsmodule im Remote-I/O-System PSS-Universal 2: Die neuen analogen Elektronikmodule stehen für Spannungs- und Stromsignale zur Verfügung. Dazu kommt ein Elektronikmodul mit sechs digitalen Eingängen für 120 V AC Signale. Anwender erhalten damit noch mehr Flexibilität, Offenheit und Granularität bei der Kommunikation in Automatisierungsnetzwerken.

26. November 2019