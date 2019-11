Anzeige

Die Servoantriebe der Sigma-7-Serie von Yaskawa (Halle 7, Stand 340) unterstützen jetzt zusätzlich zu EtherCAT und dem Hochgeschwindigkeitsbus Mechatrolink-III auch die Profinet-Schnittstelle und können somit direkt in Profinet-Kommunikationsnetze eingebunden werden. Zur Serie gehören schmale Einzel- und Doppelachs-Verstärkermodule für 200 V oder 400 V, die sich im Schaltschrank lückenlos aneinanderreihen und optional per Daisy-Chain verdrahten lassen. Sie decken Leistungen von 50 W bis 15 kW ab. Alternativ zu den Servomotoren können an den gleichen Verstärkern auch Linearmotoren oder bei 200 V auch Torque-Motoren betrieben werden. Die Sigma-7- Servosysteme sind laut Anbieter auf lange Lebensdauer ausgelegt und arbeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 55 °C ohne zusätzliche Kühlung.

