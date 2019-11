Anzeige

Sicherheitslösungen zum Schutz von Mensch und Maschine zeigt Euchner (Halle 7, Stand 280) in Nürnberg. Dazu zählt auch ein kommunikationsfreudiges Duo, das neue Freiheiten bei der Konzeption von Safety-Lösungen für kleinere Anlagen eröffnet

Der Sicherheitsschalter CES-C07 und das Sicherheitsmodul ESM-CB sind in der Lage, auf Industrie-4.0-Niveau zu kommunizieren und erreichen Anforderungen bis zur Sicherheitsfunktion Kategorie 4 und dem Performance Level e (PLe). Dies bringt Vorteile hinsichtlich der Maschinenverfügbarkeit mit sich: Bei Sicherheitsschaltern ohne Kommunikation war es bei Reihenschaltungen von Sensoren nur mit sehr hohem Aufwand möglich, denjenigen Schalter zu lokalisieren, der einen Maschinenstopp ausgelöst hat. Die anschließende Fehlersuche war oft schwierig und sorgte für lange Stillstandzeiten. Mit den neuen Teamplayern ist dies anders: Sie können für eine signifikante Verkürzung der Stillstandszeiten sorgen. Denn der Sicherheitsschalter liefert prozessrelevante Parameter in Echtzeit. So lassen sich nicht nur akute Probleme identifizieren, sondern auch Informationen für die präventive Wartung gewinnen. Die Sensoren messen beispielsweise relevante Umgebungsparameter und signalisieren rechtzeitig, ob in Kürze ein Ausfall der Anlage droht. Sogar Manipulationsversuche meldet das System. In Kombination mit dem Sicherheitsmodul werden diese Informationen automatisch von jedem Schalter in der Kette abgefragt und via IO-Link der Steuerung zur Verfügung gestellt.

22. November 2019

Hier finden Sie mehr über: