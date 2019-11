Anzeige

Auf der SPS stellt Häwa (Halle 3C, Stand 310) seinen Bestseller in den Mittelpunkt: das patentierte X-frame Maschinengestell. Zu sehen ist auch der Fix Cool Filterlüfter (Bild), der in diesem Jahr seine Premiere feierte und bereits seit einigen Wochen in den Schaltschränken des Anbieters verbaut ist. Bis zu 870 m3 Luftumsatz schafft der Filterlüfter pro Stunde und wirkt Wärmenstern im Schrankinneren entgegen. Im Messegepäck befindet sich außerdem eine neue Innenausleuchtung für Schaltschränke. Nachdem Häwa bereits mit der ersten Generation der Sensor Operated LED-Leuchte den Türschalter und Bewegungsmelder für die reine Licht an/Licht aus-Funktion überflüssig machte, wurde jetzt im zweiten Schritt der Türschalter komplett eliminiert.

13. November 2019

