Anzeige

Welche Daten Lenze seinen Partnern zur Verfügung stellt und wie sie vorteilhaft genutzt werden können, erfährt man auf der SPS.

Eines der zentralen Werkzeuge von Lenze (Halle 1, Stand 360) für das digitale Engineering ist der Easy System Designer. Dieses neue, webbasierte Planungswerkzeug soll in naher Zukunft den Anwender bei der kompletten Planung von Maschinenlösungen, bestehend aus Automatisierungs- und Antriebskomponenten sowie Software, unterstützen. Das Tool prüft die erarbeitete Systemlösung hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit und dokumentiert alles Notwendige im Engineering-Prozess. Die Gesamtlösung kann sofort in den Warenkorb des Easy Product Finders überführt werden, um den Angebotsprozess zu beschleunigen. Anschließend ist es möglich, ein PLC-Programm auf Basis der geplanten Systemlösung vorzubereiten. Die Maschinenstruktur, ausgewählte Hardware-Komponenten und Software-Module sowie die Applikationsparameter und weitere relevante Projektdaten stehen dem Programmierer in seiner Engineering-Umgebung zur Verfügung. Damit kann er das PLC-Programm finalisieren und die Maschine deutlich schneller zum Laufen bringen.

14. November 2019