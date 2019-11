Anzeige

In Nürnberg präsentiert Wittenstein (Halle 4, Stand 221) erstmals das „Wittenstein Service Portal“. Dort sind ab November 2019 alle Standardprodukte von Wittenstein Alpha, Wittenstein Cyber Motor und dem Start-up Galaxie einsehbar. Produktinformationen wie technische Daten, Video-Tutorials, Dokumentationen, Anbau- und Zubehörkomponenten, Nachfolgeprodukte und weitere Dienstleistungen können abgerufen werden.

Zudem ist auf der Messe die zweite Generation des industrietauglichen Kleinservoantriebssystems von Wittenstein Cyber Motor zu sehen. Die motorintegrierte Ausführung überzeugt laut Anbieter durch echtzeitfähige Steuerungseinbindung per Multi-Ethernet-Schnittstelle und dezentrale Intelligenz direkt an der Achse. Letzteres ermöglicht die Realisierung von Fahrzyklen unmittelbar im Servoantrieb und entlastet das Automatisierungssystem der Maschine. Die Elektronik ist im Motor integriert, so dass dieser einfach und ohne Verkabelungsaufwand installiert werden kann.

12. November 2019