360°-Actionkamera für Outdoor-Fans

Anzeige

Unvergessliche Momente kommen mit 360°-Aufnahmen noch besser zur Geltung. Die VIRB 360 zeichnet deshalb Videos (bis 30fps) und Fotos (bis 15 MP) in allen Dimensionen und über vier Mikrofone auf. Wer will, kann sein Werk über die zugehörige App direkt ansehen, bearbeiten und teilen. Integrierte Sensoren wie GPS erheben zusätzliche Daten.

Neben klassischen Outdoor-Aktivitäten, zu denen Extremsportarten wie Fallschirmsprünge, Wildwasser-Rafting oder Mountainbiken gehören, lässt sich die wasserdichte Kamera auch im Indoor-Bereich zum Beispiel bei Partys einsetzen.

Ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung sind 4K-Aufnahmen möglich. Überlässt man das Stitching, also das Zusammensetzen von Einzelaufnahmen zu einem einzigen, großen Bild im Nachhinein der mitgelieferten Software, sind sogar bis zu 5,7K möglich. Eine sphärische Stabilisierung per Knopfdruck erbringt ruckfreie Videos. Im Fotobereich sind Serienbilder, Zeitraffer und Travelapse möglich. Über die Apple- oder Android-App und mithilfe von Wlan, Bluetooth, NFC oder ANT+ lassen sich 360°-Videos von unterwegs bearbeiten oder live auf YouTube und Facebook streamen. Um beide Hände für die sportliche Betätigung frei zu behalten, kann man die VIRB 360 auch per Sprache steuern.

Die Kamera kostet 799,99 € und ist beim Hersteller erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind eine Stativhalterung, eine Action-Halterung und ein Tischstativ.

16. April 2018