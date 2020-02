A.I. Chair von Stardesigner Philippe Starck

Anzeige

A.I. Chair ist der erste von Menschen und Künstlicher Intelligenz gemeinsam entwickelte Stuhl. Es handelt sich um ein Werk von Philippe Starck, Kartell und Autodesk. Neben seinem außergewöhnlichen Entstehungsprozess – mithilfe der Generativen Design-Software von Autodesk – bringt der A.I. Chair eine weitere Besonderheit mit: Er besteht aus 100 % sauberem und unbelastetem Recyclingmaterial, das Kartell vollständig aus Resten der eigenen Produktion gewinnt.

Generatives Design ist eine Form von Künstlicher Intelligenz und ein relativ neuer Designansatz, um mithilfe der Cloud innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Designlösungen zu generieren und zu bewerten. Mensch und Computer können auf diese Weise gemeinsam Objekte entwerfen, die über das menschliche Vorstellungsvermögen hinausgehen. Der A.I. Chair zeigt, dass die Verwendung von Materialien in einem geschlossenen Kreislaufsystem zu weniger Abfall führt – und dass Kreislaufwirtschaft bereits beim Design beginnt. Der Stuhl ist in den Ausstellungsräumen des Designunternehmens Kartell erhältlich.

11. Februar 2020

