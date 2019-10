Anzeige

Die Flasche Air up kann Wasser über Geruch aromatisieren. Dazu wird einfach stilles oder sprudeliges Wasser in die Flasche gefüllt und der Duft-Pod in den Geschmacksrichtungen Pfirsich, Limette, Orange-Maracuja, Zitrone-Hopfen oder Apfel auf das Kopfteil gesetzt. Durch Saugen am Silikonaufsatz entsteht dann ein Sog, der nicht nur das Wasser, sondern auch Luft von außen durch den Duft-Pod in den Mund transportiert.

Hier kommt nun das retronasale Riechen ins Spiel: Im Rachenraum steigt die aromatisierte Luft aus dem Wasser auf, wird am Riechzentrum als Geschmack wahrgenommen und einfach wieder ausgeatmet. Mithilfe dieser neuen Getränketechnologie wollen die Gründer des Start-ups den übermäßigen Konsum von Zucker in Form von Softgetränken reduzieren und gleichzeitig Plastik und CO2 einsparen. Das Starter-Set kann im Einzehandel (z.B. bei Real und in ausgewählten Rewe- und Edeka-Filialen) sowie auf QVC für 29,95 Euro gekauft werden.

11. Oktober 2019