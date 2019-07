Anzeige

Der „Fibraro The Button“ ist ein nützlicher Helfer im Smart Home-Alltag. Es handelt sich um einen nur 3 cm großen Funkschalter, mit dem man bis zu sechs Szenen aktivieren und deaktivieren kann. Vom gewöhnlichen Lichtausschalten über „Fernseher an“ bis hin zum Aktivieren der Alarmanlage.

The Button ist einfach per doppelseitigen Klebeband oder einen anschraubbaren Plastikring anzubringen und lässt sich jederzeit bequem umpositionieren. Zudem bietet der Funkknopf eine Benachrichtigungs-Funktion, ein einfaches und praktisches Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen, auch wenn gerade niemand in der Nähe ist. Das verknüpfte Smartphone bekommt dann in Echtzeit eine Push-Benachrichtigung mit der Information, dass der Knopf betätigt wurde.

Hier kann man den Button für circa 45 Euro bestellen.

Weitere Informationen unter: www.fibraro.com

