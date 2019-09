App blockiert Smartphone bis Nutzer auf eine Nachricht antwortet

Anzeige

Wer Kinder hat, kennt das: Man sendet ihnen eine SMS oder Whats App und wartet dann stundenlang auf eine Antwort. Schon verwunderlich, denn eigentlich hängen die (meisten) Teenies heutzutage doch ständig am Smartphone. Da wäre ein kurzes „Ok“ als Lebenszeichen an die Eltern eigentlich nicht zu viel verlangt. Anscheinend doch. So erging es auch dem Briten Nick Herbert, weshalb er die App „Respond ASAP“ entwickelte. Eine Nachricht, die durch die App gesendet wird, nimmt den gesamten Handy-Bildschirm ein. Eine weitere Nutzung des Geräts ist erst wieder möglich, nachdem geantwortet wurde.

Der Download der App ist momentan nur für Android verfügbar. An einer Version für iOS tüfteln die Entwickler noch.

9. September 2019