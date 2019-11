Anzeige

Die Aura 4.0-Dunstabzugshaube verbindet effiziente Lüftungstechnik mit individueller Lichtstimmung und Regulierung der Luftfeuchte. Das Feature „Ambient Fragrance“ rundet mit drei zarten Düften, die Parfümeure in der Provence entwickelt haben, das Ambiente sinnlich ab. Dabei sieht die Abzugshaube aus wie eine Designerlampe, die über dem Kochfeld zu schweben scheint. Die Haube wird an vier filigranen Stahlseilen aufgehängt. Eine Stromzufuhr ist nicht sichtbar. Beim Einschalten öffnet sich der runde Haubenkörper zu einer ovalen Form (Hood in Motion). Auch der Ansaugraum vergrößert sich automatisch.

Durch das Feature „MyAmbientLight“ wird die Küche in ein stimmungsvolles Licht getaucht. Spezielle LED erzeugen eine Vielzahl von Lichtfarben, bequem über die Miele@mobile App. Darüber hinaus lässt sich die Helligkeit stufenlos dimmen. Zwei sichelförmige LED-Leisten leuchten das kochfeld gleichmäßige und angenehm aus. Verkaufsstart laut Hersteller ist November 2019.

