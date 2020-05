Anzeige

Der Bildband „The New Traditional“ erzählt die Geschichten derer, die ihre Energie, ihr Können und ihre Kreativität in Handwerksberufen wie Schmieden, Schnapsbrennen und Weltkugel-Herstellung einsetzen. Die Autoren lassen die Bräuche des Anbaus alter Apfelsorten, der Bienenzucht und der Honigproduktion in Gärten oder auf Dächern wieder aufleben.

Duch richtet sich an die Generation, die ein sinnvolleres und nachhaltigeres Leben führen möchte, indem sie sich wieder mit dem Erbe und den Traditionen verbindet. Das gebundene Buch kostet 39,90 Euro und kann hier bestellt werden.