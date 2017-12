Anzeige

Die Bluetooth-Kopfhörer-Mütze EPA20 ist perfekt für kalte Tage. Sie verbindet sich mit Smartphone, Tablet oder Laptop und spielt die Lieblingsmusik ihres Trägers ab. Auch lässt sich ihr Mikrofon als Freisprechanlage für Telefonate nutzen. Über ein Touchpanel kann man die Lautstärke regeln, durch die Playlist navigieren oder Anrufe annehmen. Die Akkulaufzeit der per USB aufladbaren Mütze beträgt bis zu zwei Stunden. Dank herausnehmbarer Lautsprecher ist sie zudem waschmaschinenfest.

Die EPA20 von August ist als schlichte Beanie-Version in den Farben grau, hell- und dunkelblau oder schwarz erhältlich. Zusätzlich ist sie als EPA30 in Strickoptik und mit aufgesetztem Bommel in weiß, beige, dunkelblau oder mehrfarbig erhältlich.

Laut Online-Bewertungen liefert die Mütze eine gute Soundqualität und der Akku hält in etwa zwei Stunden. Im Standby erhöht sich diese Zeit auf bis zu 60 Stunden.

Der Hersteller empfiehlt den Kauf über Amazon. Dort kostet die Mütze rund 30 €.

14. Dezember 2017