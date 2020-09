Anzeige

Fast jeder hat Erfahrungen mit Siri, Alexa und Chatbots. Doch was geschieht, wenn ein Mensch einen Chatbot in einen Dialog über Philosophie verwickelt? Kann man mit KI überhaupt über Bewusstsein, Erinnerung und philosophische Theorien der Zeit diskutieren? Diesen Fragen geht Peter Seele in seinem Buch „Künstliche Intelligenz und Maschinisierung des Menschen“ nach. Der Autor holt Begriffe rund um das Thema KI weg von der Behauptung der Singularität, der Disruption oder der versteckten Science Fiction und zurück auf den Boden der funktionalen Tatsachen.

Das Buch von Peter Seele enthält fünf Thesen: These 1:

Maschinen werden immer effizienter im Automatisieren – oder: die Automatisierung der Automatisierung

These 2:

Trotz Automatisierung der Automatisierung: Maschinen sind nicht geistreich intelligent

These 3:

Menschen werden als Datenhaufen ausgemessen – und damit zu Datenhaufen gemacht

These 4:

Datenhaufen quo vadis? Von der Präferenz-Erfassung zum „hackable animal“

These 5:

Synthese = Die Maschinisierung der Menschen – zur Bahnung der KI

Für 21 Euro kann es hier gekauft werden.