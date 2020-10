Anzeige

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile allgegenwärtig. Durch Skandale wie Wahlmanipulierung wird immer wieder über die Gefahren von KI diskutiert: Ist die Menschheit an der Schwelle zu einer Gesellschaft, die von KI dominiert wird? Werden die Menschen letztendlich von KI verdrängt?

Mit diesen und anderen provokanten Fragen beschäftigt sich Shelly Fan in ihrem Buch „Macht Künstliche Intelligenz uns überflüssig?“

In vier Kapiteln erläutert die Autorin die Möglichkeiten, Grenzen und Probleme sowie die Zukunft der KI.

Das innovative Lesekonzept des Buchs greift die Lesegewohnheiten

vor allem junger Menschen auf. Es arbeitet mit drei verschiedenen

Schriftgrößen, die ein schnelles Überfliegen des Buches ermöglichen.

Die oft eindringlichen Abbildungen stellen eine wesentliche Ergänzung der Texte dar, heißt es. Manche veranschaulichen, andere provozieren oder geben Denkanstöße, einige liefern zusätzliche Informationen. Eine chronologische Übersicht der wichtigsten Meilensteine zum Ausklappen befindet sich im hinteren Umschlag. Das Buch kann für 12,95 hier erworben werden.