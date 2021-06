Anzeige

Es wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Doch wie lebt man wirklich nachhaltig? In ihrem Buch „Was ist wirklich nachhaltig?“ führt Journalistin Georgina Wilson-Powell mit konkreten Ratschlägen an einen nachhaltigen Lebensstil heran. Dabei räumt sie mit gängigen Mythen auf und bietet eine wirkungsvolle Entscheidungs- und Abwägehilfe, um Nachhaltigkeit in alle Lebensbereiche zu integrieren. Sie klärt zum Beispiel die Frage, ob Joghurtbecher ausgewaschen werden müssen oder ob eine vegane Ernährung wirklich immer besser für den Planeten ist.

Der Ratgeber liefert fundierte Antworten auf über 140 alltägliche Fragen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mithilfe klarer Fakten können in jeder Situation die richtige Entscheidung für ein umweltbewusstes Leben getroffen werden– egal ob in der Küche, am Arbeitsplatz oder auf Reisen. Das Buch kostet 12,95 Euro und kann hier bestellt werden.