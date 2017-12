Damit‘s noch lange prickelt

Anzeige

Sollen Sekt oder Champagner auch nach einigen Tagen noch so schmecken, als wäre die Flasche frisch geöffnet, hilft nur eine Lösung wie „Champ“. Vom Designer Stefan Koitzsch entwickelt, funktioniert der mit doppelter Bügelsicherung versehene Sekt- und Champagner-Verschluss wie ein klassischer Bügelverschluss: Aufsetzen, beide Bügel an den Flaschenhals klappen, fertig! Wie es heißt, verschließt der „Champ“ Flaschen absolut dicht – die Kohlensäure bleibt über Tage, wo sie hingehört – und die neu verschlossene Flasche passt in jede Kühlschranktür. Sogar liegend lassen sich dort die Flaschen lagern ohne auszulaufen. Kunden hätten berichtet, so der Anbieter, dass der Verschluss mindestens eine Woche hält.

12. Dezember 2017